В Сумах бывшие фрунзенцы перекрыли дорогу

В 10.00 утра бывшие работники «Сумского машиностроительного научно-производственного объединения» собрались под управлением юстиции на ул. Кондратьева. Это уже их шестой митинг, пишет Суспільне.
Под стенами сумской юстиции собралось около 50 человек. Люди в очередной раз требуют вернуть им долги. Из управления к ним никто не вышел.
От юстиции митингующие двинулись в центр исполнения решений.
Направляясь к центру, люди перекрыли дорогу на улице Петропавловской и Александра Анищенко, переходя дорогу по переходу.