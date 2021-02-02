В Сумах бывшие фрунзенцы перекрыли дорогу Бывшие работники Сумского машиностроительного завода митингуют из-за не выплаченных долгов по зарплате.

В 10.00 утра бывшие работники «Сумского машиностроительного научно-производственного объединения» собрались под управлением юстиции на ул. Кондратьева. Это уже их шестой митинг, пишет Суспільне.

Под стенами сумской юстиции собралось около 50 человек. Люди в очередной раз требуют вернуть им долги. Из управления к ним никто не вышел.

От юстиции митингующие двинулись в центр исполнения решений.

Направляясь к центру, люди перекрыли дорогу на улице Петропавловской и Александра Анищенко, переходя дорогу по переходу.