Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:51331

У Ромнах хочуть присвоїти музичній школі ім’я сліпого бандуриста

У Ромнах стартувало обговорення питання присвоєння Роменській дитячій музичній школі імені Євгена Адамцевича.

Відповідно до рішення комісії при виконавчому комітеті Роменської міської ради з найменування (перейменування) вулиць, провулків, площ, бульварів міста, присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій проводиться громадське обговорення  щодо присвоєння Роменській дитячій музичній школі ім’я Євгена Адамцевича.

Усі бажаючі протягом місяця (09.02. – 09.03.2021 року) можуть надавати пропозиції та зауваження щодо присвоєння назви Роменській дитячій музичній школі ім’я Євгена Адамцевича: бульвар Шевченка, 2, к. 19 або на електронну адресу vp@romny-vk.gov.ua.

Контактна особа: головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики Купко Ольга Сергіївна, тел. (05448) 5-32-78.

Результати проведення громадського обговорення будуть оприлюднені на офіційному сайті Роменської міської ради в  розділі «Громадські обговорення»- «Публічні консультації з громадськістю».

Довідка

Євген Адамцевич (19 грудня 1903 (1 січня 1904), Солониця — 19 листопада 1972, Холмівка) — сліпий бандурист, віртуозний виконавець українських народних пісень, автор «Запорозького маршу».

Народився в Солониці під Лубнами у родині станційного службовця. Дволітнім осліп. Деякий час навчався в Київській школі для сліпих. Згодом проживав у бабусі в Ромнах.

Гри на бандурі навчився в талановитого місцевого бандуриста Мусія Петровича Олексієнка, від якого разом зі способом гри перейняв багатий репертуар.

У 1920-ті роки Ромни залишалися визначним регіональним культурним центром. Тут діяв драматичний театр, був значний осередок кобзарів, які виступали зі сцен палаців культури, клубів. Виступав з 1927 року в складі Миргородської капели бандуристів та самостійно.

Пережив Адамцевич 1930-ті роки — часи фізичного винищення кобзарства та бандурництва.

Учасник Республіканської наради кобзарів та лірників 1939 р. в Києві, а в 1940 році — Всесоюзної наради народних співців у Москві.

Нелегким було життя у важкий післявоєнний період адже на схилі літ, не маючи офіційного трудового стажу, залишився без пенсії і, отже, без засобів для існування. Бандуристу доводилося грати на роменському базарі, аби прогодувати сім'ю, в якій росло три доньки. Жив із гри та співу. Але радянська влада трактувала це як жебрацтво й постійно переслідувала митця. Були випадки, що його, сліпого, міліціонери вивозили далеко від міста і полишали одного на безлюдді. Траплялося, що й саджали під арешт.

1968-го виступав перед науковцями ІМФЕ АН УРСР. Незабаром вони познайомили Адамцевича з Богданом Жеплинським та організували безкоштовну путівку до Трускавця на курортне лікування і відпочинок. В 1969 році з групою народних співців з місцевих капел успішно виступав у Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях, а незабаром в Москві (1970) та в Ленінграді (1971). Влітку 1971 та 1972 року виступає на Чернечій горі, біля Шевченківської могили.

Із настанням у 1972-му році нової хвилі репресій і утисків української культури поволі згортало свою діяльність і кобзарське об'єднання. Хворий Адамцевич із дружиною переїхав до дочки в село Холмівку. Там і помер 19 листопада 1972 року на 68 році життя. Похований на місцевому кладовищі.

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Из-за непогоды школьников могут отправить на дистанционку
Сегодня 09:31
На Сумщине 46538 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:50
Сумський фотограф представив виставку у Лебедині
Сегодня 22:33
85-річний сумчанин презентував дебютну виставку живопису
Сегодня 22:21
На Сумщине взрыв разрушил дом, один человек доставлен в больницу
Сегодня 21:58
Сумские кадеты сражались за шахматной доской
Сегодня 21:21
На Сумщине из-за непогоды отменили 20% рейсов на автовокзале
Сегодня 20:56
У Сумах організували посмертну виставку живопису художника Анатолія Семененка
Сегодня 20:47
В Сумах за день 11 ДТП
Сегодня 19:29
Первая волна вакцинации от COVID-19: на Сумщине получат прививки 2,5 тысячи медиков
Сегодня 18:08
Мэр Кролевца переехал
Сегодня 17:51
После публикации в Фейсбуке Госпродпотребслужба проверит в Шостке мясной магазин
Сегодня 17:43
view counter

Статьи

Замість грошей – мішки зерна: чому мораторій на продаж землі гальмує села Сумщини
Вчера 13:40
Коронавирус на Сумщине отступает?
Вчера 12:54
Сумщина-Нова Зеландія: історія підполковника УНР Миколи Харитоненка
05.02.2021 22:00
5 порад фахівцям, які працюють дистанційно
05.02.2021 11:19
ЗНО-2021: новації, які очікують здобувачів освіти Сумщини
04.02.2021 14:43
Лофт дизайн в інтер'єрі квартири, особливості стилю (+фото)
04.02.2021 12:41
Надання безоплатної медичної допомоги при інсульті: яким має бути маршрут пацієнта
03.02.2021 17:54
Сумчанам про зміни щодо призначення та нарахування житлової субсидії
03.02.2021 16:50
Новий санітарний регламент для шкіл: що зміниться у закладах освіти Сумщини?
03.02.2021 14:25
Як діяти у випадку, коли посилку загубили на пошті
02.02.2021 16:11
Как выбрать верхнюю одежду для девочек: инструкции и рекомендации
02.02.2021 13:28
Українець, який підкорив Америку
02.02.2021 11:27
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.