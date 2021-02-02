Лента

admin
admin
Сегодня 11:42234

Як компанія RGM group допомогає в боротьбі зі снігом

Аби снігопади та заметілі не спричинили колапсу, потрібно вчасно реагувати на погодні умови.

Цьогорічна зима знову і знову дарує жителям Сумщини можливість насолоджуватися снігопадом за вікном. І якщо це вікно будинку, то це затишок і романтика, а якщо вікно автомобіля – виклик.

Якщо наслідки снігопаду не усунуті вчасно, порушується звичний ритм міського життя, ростуть фінансові втрати через затримки поставок і витраченого марно палива. 

За статистикою, наявність снігу і льоду в 3-4 рази підвищує ризик виникнення аварій на дорогах. Сніг на трасі знижує швидкість руху транспортного потоку в середньому на 20 км/год.

Оперативно реагувати на сніжні виклики погоди легко з технікою та підготовленим персоналом RGM group.

Уже неодноразово була доведена висока якість прибирання снігу на двох напрямах, де і сьогодні працює техніка компанії:

-        а/д Н-07 Київ - Суми - Юнаківка км 306 + 535 - км 350 + 156

-        а/д Т-1901 Суми - Миропілля - Осоївка - а/д Суми - Краснопілля - Богодухів км 5 + 562 - км 18 + 110, км 18 + 110 - км 35 + 300

Систематично для прибирання снігу використовуються автогрейдери, комбіновані дорожні машини (КДМ), самоскиди, фронтальні навантажувачі.

Вся ця техніка є в арсеналі RGM group.

Комбіновані дорожні машини:

-️ Бункер піскорозкидувача: від 4 до 9 м3

-️ Ширина очистки снігоочисним відвалом: від 2,5 м

-️ Ширина очистки щіткою: від 2,3м

Автогрейдери

- Ширина грейдерного відвалу: від 3,6 м

Окремо, після проїзду снігоприбиральної техніки, ведеться боротьба з ожеледицею. Для цього комбіновані дорожні машини укомплектовані піскорозкидальним обладнанням, що дозволяє покривати «проблемні» ділянки тротуарів і доріг інертними матеріалами або антиожеледними реагентами.

Для зручності клієнтів, в RGM group можна запастися якісними піщано-соляними сумішами:

-        піщано-сольова суміш 5%;

-        піщано-сольова суміш 20%;

-        піщано-сольова суміш 50%;

-        піщано-сольова суміш 50% з гранвідсівом;

-        соляний розчин 25% концентрації.

RGM group - надійний та якісний постачальник матеріалів і послуг!

Орендуючи спецтехніку в нашій компанії, Ви завжди можете бути впевнені, що отримаєте в своє розпорядження високопродуктивну техніку в відмінному технічному стані в точні терміни разом з досвідченими водіями і операторами, які мають великий досвід роботи. Вас не будуть хвилювати питання її ремонту та обслуговування.

Працюємо для вас 24/7! Телефонуйте за номером: 050 355 0223

®

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Из-за непогоды школьников могут отправить на дистанционку
Сегодня 09:31
На Сумщине 46538 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:50
Сумський фотограф представив виставку у Лебедині
Сегодня 22:33
85-річний сумчанин презентував дебютну виставку живопису
Сегодня 22:21
На Сумщине взрыв разрушил дом, один человек доставлен в больницу
Сегодня 21:58
Сумские кадеты сражались за шахматной доской
Сегодня 21:21
На Сумщине из-за непогоды отменили 20% рейсов на автовокзале
Сегодня 20:56
У Сумах організували посмертну виставку живопису художника Анатолія Семененка
Сегодня 20:47
В Сумах за день 11 ДТП
Сегодня 19:29
Первая волна вакцинации от COVID-19: на Сумщине получат прививки 2,5 тысячи медиков
Сегодня 18:08
Мэр Кролевца переехал
Сегодня 17:51
После публикации в Фейсбуке Госпродпотребслужба проверит в Шостке мясной магазин
Сегодня 17:43
view counter

Статьи

Замість грошей – мішки зерна: чому мораторій на продаж землі гальмує села Сумщини
Вчера 13:40
Коронавирус на Сумщине отступает?
Вчера 12:54
Сумщина-Нова Зеландія: історія підполковника УНР Миколи Харитоненка
05.02.2021 22:00
5 порад фахівцям, які працюють дистанційно
05.02.2021 11:19
ЗНО-2021: новації, які очікують здобувачів освіти Сумщини
04.02.2021 14:43
Лофт дизайн в інтер'єрі квартири, особливості стилю (+фото)
04.02.2021 12:41
Надання безоплатної медичної допомоги при інсульті: яким має бути маршрут пацієнта
03.02.2021 17:54
Сумчанам про зміни щодо призначення та нарахування житлової субсидії
03.02.2021 16:50
Новий санітарний регламент для шкіл: що зміниться у закладах освіти Сумщини?
03.02.2021 14:25
Як діяти у випадку, коли посилку загубили на пошті
02.02.2021 16:11
Как выбрать верхнюю одежду для девочек: инструкции и рекомендации
02.02.2021 13:28
Українець, який підкорив Америку
02.02.2021 11:27
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.