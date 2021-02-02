Як компанія RGM group допомогає в боротьбі зі снігом Аби снігопади та заметілі не спричинили колапсу, потрібно вчасно реагувати на погодні умови.

Цьогорічна зима знову і знову дарує жителям Сумщини можливість насолоджуватися снігопадом за вікном. І якщо це вікно будинку, то це затишок і романтика, а якщо вікно автомобіля – виклик.

Якщо наслідки снігопаду не усунуті вчасно, порушується звичний ритм міського життя, ростуть фінансові втрати через затримки поставок і витраченого марно палива.

За статистикою, наявність снігу і льоду в 3-4 рази підвищує ризик виникнення аварій на дорогах. Сніг на трасі знижує швидкість руху транспортного потоку в середньому на 20 км/год.

Оперативно реагувати на сніжні виклики погоди легко з технікою та підготовленим персоналом RGM group.

Уже неодноразово була доведена висока якість прибирання снігу на двох напрямах, де і сьогодні працює техніка компанії:

- а/д Н-07 Київ - Суми - Юнаківка км 306 + 535 - км 350 + 156

- а/д Т-1901 Суми - Миропілля - Осоївка - а/д Суми - Краснопілля - Богодухів км 5 + 562 - км 18 + 110, км 18 + 110 - км 35 + 300

Систематично для прибирання снігу використовуються автогрейдери, комбіновані дорожні машини (КДМ), самоскиди, фронтальні навантажувачі.

Вся ця техніка є в арсеналі RGM group.

Комбіновані дорожні машини:

-️ Бункер піскорозкидувача: від 4 до 9 м3

-️ Ширина очистки снігоочисним відвалом: від 2,5 м

-️ Ширина очистки щіткою: від 2,3м

Автогрейдери

- Ширина грейдерного відвалу: від 3,6 м

Окремо, після проїзду снігоприбиральної техніки, ведеться боротьба з ожеледицею. Для цього комбіновані дорожні машини укомплектовані піскорозкидальним обладнанням, що дозволяє покривати «проблемні» ділянки тротуарів і доріг інертними матеріалами або антиожеледними реагентами.

Для зручності клієнтів, в RGM group можна запастися якісними піщано-соляними сумішами:

- піщано-сольова суміш 5%;

- піщано-сольова суміш 20%;

- піщано-сольова суміш 50%;

- піщано-сольова суміш 50% з гранвідсівом;

- соляний розчин 25% концентрації.

RGM group - надійний та якісний постачальник матеріалів і послуг!

Орендуючи спецтехніку в нашій компанії, Ви завжди можете бути впевнені, що отримаєте в своє розпорядження високопродуктивну техніку в відмінному технічному стані в точні терміни разом з досвідченими водіями і операторами, які мають великий досвід роботи. Вас не будуть хвилювати питання її ремонту та обслуговування.

Працюємо для вас 24/7! Телефонуйте за номером: 050 355 0223

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