В Сумах чистят дороги 50 единиц техники Работники КП «Дорремстрой» работают в усиленном режиме с 2 часов ночи, сообщает сайт мэрии.

Первыми на автодороги Сум, по информации директора коммунального предприятия Александра Вегера, вышли пескотрусы, уже в 4 часа на дорогах и тротуарах работала остальная подметальная техника.

В общем, в работе по очистке областного центра от снега задействовали 40 человек и более полусотни единиц техники. Среди последних автогрейдеры, тяжеловесные пескоразбрасыватели типа МАЗ, мусоровоз типа ЗИЛ, снегопогрузчики, погрузчики фронтальные, комбинированные дорожные машины, тракторы с подвалом и т.п.

Единственный участок, где есть проблема - путь к Великой Чернетчине, но этот маршрут обслуживают областные службы.

В 9:00 техника КП «Дорремстрой» поехала на дозаправку, после снова приступила к работе.

Работу техники планируют до 14:00, в случае усиления осадков будет третий выезд, а последний - уже в ночное время.