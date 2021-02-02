В Бурыни пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео) 8 февраля в 22:46 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Великохуторская в г. Бурынь.

Пожар обнаружила хозяйка, которая увидела пламя из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены кровля по всей площади и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на три рядом расположенные хозяйственные постройки.

В 23:23 возгорание локализовали, а в 00:50 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

По предварительным данным, допустимая причина пожара - недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.