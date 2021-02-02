На Сумщине спасатели освободили из снежного заноса легковой автомобиль (видео) Сегодня, 9 февраля, в 6:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на автодороге «Сумы-Бурынь», вблизи с. Дьяковка Бурынской ОТГ съехал в кювет легковой автомобиль, в котором находился водитель и 4 пассажира.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 23-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели, используя пожарный автомобиль повышенной проходимости ЗИЛ-131, освободили транспортное средство на твердое покрытие, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.