Сколько коммунальщиков в Сумах борются со снегом? Из-за сильного снегопада сумские коммунальщики работают в усиленном режиме.

Техника и работники КП «Паркинг» расчищают закрепленные за предприятием остановки общественного транспорта от снега. Работают пять единиц техники и 22 человека (не мало ли? - Ред.).

На очистке пешеходных дорожек и входов в подъезды с 7:00 задействовано 228 дворников (не поздно ли? – Ред.), на расчистке подъездных дорог к домам и придомовых территорий - шесть единиц техники (не мало ли? – Ред.).

Снег на дорожках аллей, лестницах на общих объектах благоустройства города, а также в скверах и парках убирают 12 работников КП «Зеленстрой» и четыре единицы техники (не мало ли? - Ред), сообщает сайт мэрии.