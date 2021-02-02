Из Сумской ОГА уволили директора департамента агропромышленного развития Об этом стало известно во время встречи главы Сумского областного совета Виктора Федорченко с представителями Ассоциации союза аграрных предприятий Сумской области и Ассоциации фермеров и частных землевладельцев.

Они обеспокоены увольнением руководителя Департамента агропромышленного развития Сумской ОГА Александра Маслака. Говорят, что он - отличный специалист, благодаря которому Сумщина удерживает лидирующие позиции в сельскохозяйственной отрасли страны.

Глава Ассоциации союза аграрных предприятий Сумской области Алексей Картавый говорит, что у них вызывает беспокойство дальнейшее развитие аграрного сектора Сумщины и реализация государственной и региональной политики в этом сегменте.

Поэтому просят главу областного совета обратиться к руководству ОГА относительно пересмотра позиции облгосадминистрации относительно пребывания Александра Маслака на занимаемой должности.

Виктор Федорченко перенаправил письмо аграриев в ОГА для рассмотрения по существу, пишет сайт облсовета.