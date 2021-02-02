Из-за непогоды школьников могут отправить на дистанционку В Сумах учебным заведениям рекомендовано на период непогоды переформатировать учебный процесс.

Управление образования и науки рекомендует руководителям учебных заведений на период осложнения погодных условий переформатировать учебный процесс.

В частности, профильное управление советует принять меры по организации образовательного процесса для учащихся 1-5 классов в очном / смешанном форматах; для учащихся 6-11 классов - смешанном / дистанционном, заранее проинформировав об этом родителей и учащихся (в том числе разместив объявления на официальных сайтах учебных заведений).

Эта рекомендация касается всего периода осложнения погодных условий, который, по прогнозам синоптиков, продлится в течение недели.