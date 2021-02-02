В Сумах больше двух часов пациентке в критическом состоянии отказывали в госпитализации, - женщина умерла Двум врачам согласовано сообщение о подозрении.

Сумской местной прокуратурой 8 февраля согласовано сообщение о подозрении врачу-терапевту и врачу-анестезиологу Сумской областной клинической больницы в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем смерть больного (ч. 1 ст. 140 УК Украины).

По данным следствия, 19 апреля 2020 года в 21.37 бригада скорой медицинской помощи доставила 78-летнюю женщину в Сумской медицинский клинический центр инфекционных болезней с подозрением на пневмонию. Пациентку осмотрела врач-инфекционист, которая также провела экспресс-тест на «COVID-19». Врач исключила инфекционное заболевание, после чего выписала направление для дальнейшей госпитализации больной в областную больницу, поскольку уровень сахара в крови пациентки был критически высоким.

В 22.20 бригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в областную больницу на ул. Ковпака, 18. Несмотря на то, что тест на «COVID-19» у женщины был отрицательным, а ее состояние существенно ухудшилось, врач-терапевт не пустил медиков с больной в приемное отделение и в грубой форме сообщил, чтобы везли ее в другое отделение, поскольку экспресс-тест может быть недостоверным.

В 23.27 бригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в областную больницу на ул. Троицкая, 48. Несмотря на то, что медики скорой звонили в это отделение и предупреждали о критическом состоянии женщины, двери в приемное отделение были закрыты. Через 10 минут к пациентке вышел врач-анестезиолог, который также отказался госпитализировать больную, ссылаясь на карантин.

Медики скорой вызвали полицию, после чего переместили пациентку в приемное отделение, где уже констатировали ее смерть, наступившую вследствие осложнений, обусловленных воспалительным процессом в почках на фоне сахарного диабета.

Согласно выводам экспертов, неоказание медицинской помощи пациентке врачом-терапевтом и врачом-анестезиологом Сумской областной клинической больницы находятся в прямой причинной связи с наступлением ее смерти.

Досудебное следствие проведено следователями Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Врач-анестезиолог получил сообщение о подозрении, однако врач-терапевт по вызову в органы следствия не явился, в настоящее время решается вопрос о вручении ему указанного процессуального документа, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.