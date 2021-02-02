В Сумской мэрии нет расчета новых тарифов на проезд в маршрутках Это следует из ответа транспортного отдела на депутатский запрос Александра Кисиля.

«Сегодня, 8 февраля, депутат нашей партии «Сила и Честь» Сумского городского совета Александр Кисиль получил ответ на свой депутатский запрос за подписью начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникаций Сумского городского совета Сергей Яковенко (ответ на фото), по предоставлению информации по расчету тарифов на услуги перевозки пассажиров и на их основе обоснования повышения стоимости проезда до 7 грн на автобусных маршрутах общего пользования.

Но, к сожалению, никакого основательного разъяснения с указанием четких расчетов, ни одной цифры, объясняющей необходимость поднятия тарифа, данный ответ не содержит.

Так что это, Александр Лысенко, не профессионализм или небрежность ваших подчиненных? Простое не использование Методики расчетов тарифов и повышения проезда только на основе желания перевозчиков?

Господин Сергей Яковенко открыто отмечает, что проекты решений исполнительного комитета Сумского городского совета, отдел транспорта, связи и телекоммуникаций готовил совместно с перевозчиками. Неужели на самом деле это и есть объяснение ситуации с повышением тарифа? Если нет, то почему не обнародованы действительные расчеты, на базе которых осуществлялось повышение стоимости.

Господин мэр, Александр Лысенко, считайте это официальным обращением!

Вы избраны громадой для отстаивания ее интересов, поэтому просим Вас оказать содействие в освещении информации о действительных составляющих расчета стоимости проезда, а не очковтирательство ваших подчиненных, которое содержит дан ответ!», - написал Андрей Кисиль.