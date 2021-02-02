На Сумщине хотят потратить 50 млн грн на жилищные кредиты для сельских учителей и медиков Глава Сумской облгосадминистрации своим распоряжением одобрил проект областной программы поддержки индивидуального жилищного строительства «Свой дом» на 2021-2022 годы.

Преимущественное право на получение кредита на строительство имеют педагогические работники сельских (поселковых) учебных заведений и медицинские работники сельских (поселковых) учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь; главы (члены) фермерских хозяйств.

Целью программы «Свой дом» является стимулирование развития сельских территорий, содействие росту способности и развития сельских, поселковых, городских советов области путем повышения стандартов жизни, привлекательности проживания в сельской местности, увеличение объемов индивидуального жилищного строительства на селе.

Кредиты по программе предоставляются индивидуальным сельским застройщикам для финансирования: строительства, достройки, реконструкции, капитального ремонта, подключения к инженерным сетям жилых домов в сельской местности.

Для финансирования программы необходимы средства в сумме 50 млн гривен, в том числе за счет государственного бюджета - 10 млн гривен, местных бюджетов - 40 млн гривен, из которых за счет областного бюджета – 2,4 млн гривен, за счет других местных бюджетов - 37,6 млн гривен.

Согласно проекту программы, кредит индивидуальному застройщику предоставляется на срок до 20 лет, но не более чем до достижения заемщиком пенсионного возраста, а молодым семьям (возраст которых не превышает 35 лет) или неполным семьям (мать (отец) в возрасте до 35 лет) - до 30 лет, с внесением за пользование им платы (процентов по кредиту) в размере 3% годовых, а также платы за предоставление услуг по сопровождению кредитного договора в ежемесячном размере 0,25% от размера кредита, предусмотренного кредитным договором.

Заемщик, имеющий трех и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных и / или таких, которые находятся под его опекой / попечительством), освобождается от уплаты процентов за пользование кредитом в течение всего срока действия кредитного договора, начиная с даты представления копии подтверждающих документов в момента, когда меньше чем трое детей такого заемщика являются несовершеннолетними.

Преимущественное право на получение кредита имеют педагогические работники сельских (поселковых) учебных заведений и медицинские работники сельских (поселковых) учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь; главы (члены) фермерских хозяйств, которые на момент подачи заявления и пакета документов в Фонд имеют возраст до 35 лет; внутренне перемещенные лица и т.п.

Эта программа является основой для разработки и утверждения местных программ поддержки индивидуального жилищного строительства «Свой дом» на уровне сельских, поселковых, городских советов.