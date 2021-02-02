На Сумщине за буллинг наказали мать школьника От дерзких действий 13-летнего подростка страдали не только ученики школы в Ямполе, но и педагоги учебного заведения.

В полицию Ямполя обратилась директор школы. Женщина рассказала, что в течение длительного времени один из учеников ведет себя вызывающе, позволяет себе оскорблять других школьников и педагогов, а также - совершал физическое насилие. Профилактические беседы с ним проводились, однако на них он не реагирует, а даже насмехается.

«В школу были направлены сотрудники полиции, которые опросили пострадавших, - рассказывает Виталий Ерохов, начальник отделения полицейской деятельности №1 (с. Ямполь) Шосткинского районного управления полиции. - Также наши сотрудники пообщались и с самим парнем. Впрочем, стало понятно, что парень верит в свою безнаказанность».

Из-за возраста школьника, а он не достиг 16 лет, к административной ответственности была привлечена его мать. На женщину составлен административный протокол за нарушение ч. 3 ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях «буллинг (травля) участника образовательного процесса». Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

С учениками школы правоохранители провели дополнительные профилактические беседы об ответственности за буллинг и дали практические советы присутствующим, как противодействовать физическому и психологическому насилию со стороны одноклассников. Кроме того, особое внимание стражи правопорядка уделили вопросу терпимости и уважения школьниками друг к другу, ведь каждый имеет право быть собой.

Полицейские просят родителей несовершеннолетних детей провести со своими потомками профилактические беседы по их поведению в учебных заведениях и общественных местах, рассказать им, что каждая шутка или поступок имеет свои последствия, которые могут закончиться неприятностями. Интересуйтесь увлечениями своих детей, их друзьями и как они проводят свое свободное время вне стен родного дома, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.