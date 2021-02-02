Под Сумами чуть не взорвался жилой дом (видео) 7 февраля в 14:53 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в частном домовладения по ул. Селекционная в с. Сад.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым и пламя. Еще до прибытия на место происшествия владелец пытался обуздать возгорание самостоятельно имеющимися огнетушителями. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горит навес-терраса, образовалась угроза дальнейшего распространения на жилой дом, к которому она была пристроена, и угроза взрыва кислородных и газовых баллонов, которые хранились в пристройке. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 15:25 возгорание локализовали, а в 15:51 - потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.