В Путивле пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном жилом доме 7 февраля в 20:26 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого двухэтажного жилого дома по ул. Георгия Козаченко в г. Путивль.

О пожаре сообщил владелец, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здания. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который был расположен на расстоянии 2 км от очага горения.

В 21:22 возгорание локализовали, а в 22:27 - потратив на тушение почти 17 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.