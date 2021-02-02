Криминальный авторитет из Сум, который наладил канал поставки наркотиков в колонию, будет отвечать еще и за распространение преступного влияния Сумской местной прокуратурой 5 февраля 2021 года изменено подозрение группе из трех человек, которые занимались поставкой наркотических веществ в исправительное учреждение.

По данным следствия, отбывая наказание, один из заключенных, который пользуется авторитетом в криминальной среде, организовал в колонии своеобразный бизнес, в частности систематически реализовывал сокамерникам наркотическое средство «каннабис». Наркотики он получал от своих товарищей, находившихся на свободе. Договариваясь по телефону о месте и времени, дельцы приезжали под стены колонии и перебрасывали на территорию пакет с запрещенными веществами. Задокументировано 4 эпизода незаконного перемещения в колонию наркотических средств.

Во время очередной попытки перебросить пакет на территорию учреждения 17 сентября 2020 года двух человек задержали. При этом мужчины пытались скрыться от правоохранителей на собственном автомобиле, попав при этом в ДТП. У задержанных изъято около 1 кг наркотического вещества «каннабис». В то же время проведены обыски в колонии, где у организатора наркоторговли обнаружено и изъято пакет с наркотиками и телефон.

Криминальный авторитет, находящийся в колонии и наладивший поставку заключенным запрещенных предметов, будет отвечать также за распространение преступного воздействия (ч. 2 ст. 255-1 и ч. 3 ст. 307 УК Украины). Его сообщникам, которые перебрасывали на территорию учреждения пакеты, инкриминируется совершение преступления в составе организованной группы (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Деятельность группы прекращено по материалам Управления стратегических расследований Сумским отделом полиции при силовой поддержке спецподразделения КОРД, роты особого назначения и патрульной полиции при содействии руководства колонии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.