Сумские атлеты с медалями чемпионата Украины 6-8 февраля в Сумах проходил чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении среди спортсменов 2004-2005 г.р.

В первый день соревнований «золото» завоевали Эдуард Кравченко в спортивной ходьбе на 5000 м с результатом 23:30,61 и Диана Гончаренков беге на 60 м – 7,81 с. «Серебро» в спортивной ходьбе Владислав Семенов - 23:37,69.

В третий день соревнований «бронзу» в беге на 200 м с результатом 25,95 с взяла Анжелика Рачковская. В эстафетном беге 100 + 200 + 300 + 400 м у нас два «серебра»: команда девушек в составе: Инна Рыбалка, Диана Гончаренко, Анжелика Рачковская и Елизавета Земляникина с результатом 2:20,79 и команда юношей - Богдан Капустин, Никита Маслюк, Никита Костецкий и Максим Романов – 2:04,06.

В общекомандном зачете Сумщина заняла 7-е место. Областная ДЮСШ показала пятый результат среди спортшкол, ДЮСШ Сумского района – восьмая.