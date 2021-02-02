В Шостке аферисты выманили у пенсионерки 24 тыс. грн Жительница Шостки отдала аферистам деньги, пытаясь помочь сыну, который якобы попал в ДТП и травмировал постороннего женщину.

Днем в квартиру 81-летней жительницы Шостки пришел неизвестный мужчина, назвавшийся сотрудником полиции. Он рассказал пенсионерке, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие, во время которой пострадал сам и травмировал постороннего женщину. Чтобы помочь родному человеку, хозяйке нужно оплатить лечение пострадавшей. Испуганная мать согласилась.

Пока она общалась с «гостем», в ее квартиру пришел еще один визитер, который тоже назвался правоохранителем. Старушка вынесла им 24000 гривен своих сбережений и написала расписку о добровольном взносе на оплату лечения пострадавшей.

Только через час, когда «полицейские» покинули ее жилье, она позвонила невестке, чтобы спросить о здоровье сына. Тот оказался дома, и ни в какое ДТП не попадал.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводятся оперативные мероприятия по установлению личностей злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.