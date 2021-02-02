Юные сумские бойцы отличились в Ирпене На выходных в Ирпене проходил Открытый чемпионат Центрального региона по панкратиону и грэпплингу.

В нем приняли участие спортсмены сумского спортклуба «SKIF», которые не остались без медалей. 2010-2011 годы рождения: Чхайло Артем в/к 42 кг – 1 место (грэпплинг) и 2 (панкратион); Забара Данил в/к 42 кг - 2 (грэпплинг). 2008-2009 годы рождения: Шовкопляс Вадим в/к 38 кг - 2 (панкратион); Пащенко Александр в/к 42 кг - 3 (грэпплинг), 2 (панкратион); Лепчей Марк в/к 50 кг - 2 (грэпплинг), 3 (панкратион). 2006-2007 годы рождения: Киселев Кирилл в/к 55 кг - 2 (панкратион); Шовкопляс Роман в/к 65 кг - 2 (панкратион). 2004-2005 годы рождения: Билый Илья в/к 53 кг - 2 (грэпплинг), 1 (панкратион); Плаксиенко Даниил в/к 59 кг - 1 (грэпплинг), 1 (панкратион); Пахненко Даниил в/к 66 кг – 1 (Панкратион), 3 (грэпплинг).