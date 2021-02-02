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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:17382

В Сумском онкодиспансере нечеловеческие условия

Об этом заявил глава Сумского областного совета Виктор Федорченко после осмотра онкологического диспансера.

Руководитель депутатского корпуса осмотрел отделение лучевой терапии, пообщался с больными и врачами, вместе с руководителями учреждений и областными депутатами обсудил возможность передачи здания нефрологического отделения областной клинической больницы онкологическому диспансеру. Виктор Федорченко поинтересовался существующим оборудованием и еще раз подчеркнул необходимость приобретения линейного ускорителя. Он сообщил, что уже на текущей неделе состоится встреча с иностранными инвесторами о приобретении дорогостоящего оборудования.

За год в заведении лучевую терапию проходит около 2800 человек. По словам заведующего блоком дистанционной лучевой терапии онкодиспансера Алексея Колпакова, линейный ускоритель позволит лечить вдвое больше пациентов.

Но кроме оборудования, большой проблемой в онкологическом диспансере остаются и условия, в которых находятся больные. Они лежат в палатах по 12 человек, и если медики ставят капельницы, другие больные вынуждены находиться на местах, потому что просто нет возможности выйти.

«Такие условия пребывания - не человеческие. Наверное, в тюрьме иногда лучше, чем у онкологических больных, - отметил Виктор Федорченко. - Эти люди работали всю жизнь и сейчас никому не нужны. Так не должно быть».

Виктор Федорченко вместе с директором областной клинической больницы Владимиром Горохом и руководителем онкодиспансера Владимиром Шевченко обсудили возможность передачи нефрологического отделения СОКЛ онкодиспансеру. Если здание, в котором не проводился капремонт более 20 лет, реставрировать, там можно разместить палаты на 45 коек. Владимир Горох сообщил, что есть предложение передать под онкологию корпуса №1 и №3 областной больницы, которые «переехали» на ул. Ковпака. И создать на этой территории своеобразный медицинский городок, сообщает Сумской облсовет.

Общество
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