Шосткинские тепловики проиграли 884 тыс. грн в суде В пользу НАК «Нафтогаз Украины» решен спор о взыскании с ООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт» 884 тыс. грн.

В Хозяйственный суд Сумской области обратилась НАК «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» к ответчику ООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт» о взыскании 884 тыс. грн задолженности за поставки природного газа, штрафных санкций и пени.

Судом установлено, что стороны заключили договор: истец обязывался поставить потребителю в 2018 году природный газ, а потребитель обязался оплатить его на условиях заключенного договора. В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что ответчик нарушил взятые на себя обязательства и вопреки условиям заключенного между сторонами договора несвоевременно оплатил потребленный природный газ, в связи с чем была начислена пеня, 3% годовых и инфляционные потери.

Проверив обстоятельства, связанные с правильностью осуществления расчета, учитывая установленный судом факт несвоевременной оплаты ответчиком природного газа поставленного в ноябре-декабре 2018 года, январе-апреле 2019 года, суд считает правомерными и обоснованными требования истца о взыскании с ответчика 551,4 тыс. грн пени.

Ответчик, ссылаясь на предписания ст. 551 ГК Украины, ст. 233 ГК Украины, просил суд уменьшить заявленный истцом к взысканию размер пени на 90%, учитывая, что причиной является низкая платежеспособность населения и недостаточность выделенных средств для финансирования бюджетных учреждений, которые также имеют задолженность перед ним. Штрафные санкции, начисленные истцом, станут причиной ухудшения деятельности ответчика.

Согласно ч. 3 ст. 551 ГК Украины размер неустойки может быть уменьшен по решению суда, если он значительно превышает размер убытков, и при наличии других обстоятельств, имеющих существенное значение.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что размер пени в сумме 551 тыс. грн за нарушение условий оплаты поставленного газа на 22,5 млн грн не является чрезмерно большим, имущественное положение обеих сторон является убыточным, ответчиком не представлено надлежащих и допустимых доказательств, того, что предприятие не имеет средств на банковских счетах и имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, а также установлен факт нарушения ответчиком условий договора по соблюдение сроков проведения расчетов, что также не оспаривается самим ответчиком в отзыве на иск.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства ответчика об уменьшении размера пени на 90% в полном объеме и решил удовлетворить исковые требования НАК «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» о взыскании с должника 884 тыс. грн задолженности за поставки природного газа, штрафные санкции и пеню.