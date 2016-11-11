Телеведущую Оксану Марченко обвинили в финансировании террористов и российских оккупантов

"Финансирование террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", – говорится в обосновании появления профиля Марченко на сайте. Об этом сообщает Фокус.
Кроме того, авторы публикации обвиняют ее в незаконной коммерческой деятельности в оккупированном Крыму, в участии в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные территории Украины, а также в том, что она является противником независимости украинского православия от РПЦ.
В профиле также представлены различные свидетельства причастности Марченко к деятельности компаний, ведущих хозяйственную деятельность в РФ и на оккупированных РФ территориях Украины.
Отметим, ранее Оксана Марченко анонсировала свой новый телевизионный проект "Паломница", который должен был выходить на закрытом решением СНБО телеканале ZIK. По ее словам, на паломничество ее благословил глава УПЦ (Московского патриархата) митрополит Онуфрий.
Как известно из декларации Медведчука, его супруга Оксана Марченко владеет домом и земельным участком площадью более пяти тысяч квадратных метров в селе Оползневое под Ялтой.
Сумчанам народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура известен как человек, избранный президентом Владимиром Зеленским в качестве «смотрящего» за...
Депутат Сумского горсовета Дмитрий Ханудрин попал в «Чистилище» сайта «Миротворец»....
Активисты «Украинского выбора» готовились создать «Сумскую народную республику». Об этом в интервью «Еспресо» заявил мэр Конотопа Артем Семенихин....
Мэр Конотопа Артем Семенихин сорвал собрание сторонников движения "Украинский выбор", лидером которого является кум президента Российской Федерации Владимира Путина Виктор...
Российская газета "Московский комсомолец" удалила со своего сайта интервью, в котором прозвучало предположение, что президент России Владимир Путин может уйти...