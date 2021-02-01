6 лет проведет за решеткой житель Сумщины, который, угрожая топором, отобрал авто соседа Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры в суде апелляционной инстанции доказана вина 36-летнего мужчины, который совершил ряд преступлений.

Установлено, что 25 марта 2020 года обвиняемый зашел к соседу, который только что заехал во двор на собственном авто. Угрожая ему топором, отобрал ключи от автомобиля, сел за руль и поехал к собственному дому, протаранив при этом ворота. Когда владелец авто вместе со знакомым пытались забрать у мужчины ключи от машины, обвиняемый угрожал им предметом, похожим на пистолет. Далее разбил стекло автомобиля, порезал шины и пытался сжечь.

Прибыв по вызову, сотрудники полиции задержали мужчину. У него дома обнаружено наркотическое средство «каннабис» и 34 боевых патрона.

По приговору суда первой инстанции обвиняемый признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы (ч. Ст. 263, ч. 1 ст. 309 и ч. 2 ст. 289 УК Украины). Сумской апелляционный суд оставил приговор без изменений, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.