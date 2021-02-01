На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 7 февраля в 12:55 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Украинская в с. Реутинцы на Кролеветчине.

Пожар обнаружила дочь хозяйки, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стену на площади до 2 кв. м и матрас. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома.

В 13:15 возгорание локализовали, а в 13:22 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, а также 1 работник и 1 автомобиль местной пожарной команды с. Реутинцы.

По предварительным данным, допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.