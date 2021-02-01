Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:09158

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

7 февраля в 12:55 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Украинская в с. Реутинцы на Кролеветчине.

Пожар обнаружила дочь хозяйки, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стену на площади до 2 кв. м и матрас. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома.

В 13:15 возгорание локализовали, а в 13:22 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, а также 1 работник и 1 автомобиль местной пожарной команды с. Реутинцы.

По предварительным данным, допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 54 новых случая коронавируса: подробности
Сегодня 09:22
6 лет проведет за решеткой житель Сумщины, который, угрожая топором, отобрал авто соседа
Сегодня 13:19
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 13:09
В Сумской области прошли обыски по делу коллекторов - шантажистов (видео)
Сегодня 12:59
В Сумах, чтобы проехать по дорогам, нужно просить помощи у спасателей (видео)
Сегодня 12:30
В Сумах произошло необычное ДТП
Сегодня 12:18
В Ахтырке полиция задержала наркодилера
Сегодня 11:55
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 11:47
Сумские полицейские накрыли межрегиональный наркосиндикат
Сегодня 11:13
На Сумщине за неделю произошло 650 ЧП
Сегодня 11:09
В Сумах будут проверять санитарное и техническое состояние маршруток
Сегодня 11:05
В Сумах прошел турнир по пляжному волейболу
Сегодня 10:51
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.