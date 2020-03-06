Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:59268

В Сумской области прошли обыски по делу коллекторов - шантажистов (видео)

Киберполиция разоблачила преступную группу коллекторов в шантаже и создании порнографического контента с изображением клиентов-должников.

Фигуранты предоставляли кредитные услуги, а в случае неуплаты займа - шантажировали клиентов. Кроме угроз физической расправой, с помощью фотомонтажа изготавливали противоправный контент с участием должников. Правонарушителям грозит до двенадцати лет заключения. Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

Группировка злоумышленников разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции.

Установлено, что участниками преступной схемы были более 30 человек. Фигуранты создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты. В штате компании были и коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников. Злоумышленники с помощью фоторедакторов изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников. Далее - угрожали распространить такие материалы и поступить физическую расправу.

По предварительным подсчетам, злоумышленники совершили более 360 000 угроз гражданам из разных регионов Украины.

Работники полиции провели 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов. По результатам изъято мобильные телефоны, компьютерную технику, серверное оборудование и «черновые» записи. Обыски одновременно проходили на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в столице.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины. 

Право Киберполиция Кредит Порнографический контент Прокуратура
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщині арештовано асфальтний завод
17.12.2020 10:20

На Сумщині арештовано асфальтний завод

За клопотанням прокуратури накладено арешт та передано АРМА асфальтний завод, який функціонує на Сумщині без необхідних дозволів....

50 тис грн хабара за лояльну перевірку підприємства
02.12.2020 13:32

50 тис грн хабара за лояльну перевірку підприємства

Одного з керівників Державної екологічної інспекції у Сумській області судитимуть за хабар у 50 тис за лояльну перевірку підприємства....

У руководителя Сумской областной прокуратуры новый заместитель: снова харьковский кадр
12.10.2020 22:05

У руководителя Сумской областной прокуратуры новый заместитель: снова харьковский кадр

Алексей Ляшенко стал заместителем прокурора Сумской области. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры....

На Сумщине в комсобственность вернули 50 га земли стоимостью 12,4 млн грн
28.05.2020 14:51

На Сумщине в комсобственность вернули 50 га земли стоимостью 12,4 млн грн

По иску Сумской местной прокуратуры Хозяйственным судом Сумской области 27 мая принято решение о признании недействительным договора о совместной деятельности...

Сумские прокуроры боятся аттестации
06.03.2020 14:25

Сумские прокуроры боятся аттестации

Одиозный сумской прокурор Валентин Жеребкин ушел на пенсию, не став аттестоваться....

Новости

На Сумщине 54 новых случая коронавируса: подробности
Сегодня 09:22
6 лет проведет за решеткой житель Сумщины, который, угрожая топором, отобрал авто соседа
Сегодня 13:19
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 13:09
В Сумской области прошли обыски по делу коллекторов - шантажистов (видео)
Сегодня 12:59
В Сумах, чтобы проехать по дорогам, нужно просить помощи у спасателей (видео)
Сегодня 12:30
В Сумах произошло необычное ДТП
Сегодня 12:18
В Ахтырке полиция задержала наркодилера
Сегодня 11:55
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 11:47
Сумские полицейские накрыли межрегиональный наркосиндикат
Сегодня 11:13
На Сумщине за неделю произошло 650 ЧП
Сегодня 11:09
В Сумах будут проверять санитарное и техническое состояние маршруток
Сегодня 11:05
В Сумах прошел турнир по пляжному волейболу
Сегодня 10:51
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.