В Сумской области прошли обыски по делу коллекторов - шантажистов (видео)

Фигуранты предоставляли кредитные услуги, а в случае неуплаты займа - шантажировали клиентов. Кроме угроз физической расправой, с помощью фотомонтажа изготавливали противоправный контент с участием должников. Правонарушителям грозит до двенадцати лет заключения. Об этом сообщает сайт Национальной полиции.
Группировка злоумышленников разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции.
Установлено, что участниками преступной схемы были более 30 человек. Фигуранты создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты. В штате компании были и коллекторы, которые занимались шантажом клиентов-должников. Злоумышленники с помощью фоторедакторов изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников. Далее - угрожали распространить такие материалы и поступить физическую расправу.
По предварительным подсчетам, злоумышленники совершили более 360 000 угроз гражданам из разных регионов Украины.
Работники полиции провели 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов. По результатам изъято мобильные телефоны, компьютерную технику, серверное оборудование и «черновые» записи. Обыски одновременно проходили на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в столице.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.
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