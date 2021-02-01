В Сумах произошло необычное ДТП Сегодня утром на Белопольском шоссе из грузовика выпали продукты.

Как сообщили в патрульной полиции, в 8:58 было обращение информативного характера о заторе в связи с тем, что из машины выпали ящики с продукцией.

Экипаж приехал, но уже все было в порядке. Информации о каком-либо ДТП не поступала.