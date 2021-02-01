В Ахтырке полиция задержала наркодилера В рамках открытого уголовного производства полицейские обнаружили и изъяли у жителя Ахтырки наркотическое средство, внешне похожее на марихуану.

Во время проведения оперативных мероприятий в уголовном производстве работники полиции задержали 40-летнего мужчину, который сбыл местному жителю около 15 граммов наркотического вещества, внешне похожего на марихуану.

Подобное наркотическое вещество правоохранители обнаружили у него и по месту жительства в ходе проведения санкционированного обыска.

Все найденное работники полиции изъяли и направили на экспертизу.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и ему уже объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». За содеянное злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.