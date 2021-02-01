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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:47345

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов на ул. Р. Атаманюка.

Из-за порыва на линии диаметром 300 мм не будут получать воду жители д. №№ 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63.

После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена.

Общество
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