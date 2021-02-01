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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:09248

На Сумщине за неделю произошло 650 ЧП

За прошедшую неделю на территории области зарегистрировано 650 опасных событий.

За прошедшую неделю случаев гибели или травмирования людей на пожарах не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 19 зданий, 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 58 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 29 зданий, 3 единицы автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 3 млн. 549 тыс. 700 грн.

Случаев выявления и обезвреживания боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области не зарегистрировано.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество
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