На Сумщине за неделю произошло 650 ЧП За прошедшую неделю на территории области зарегистрировано 650 опасных событий.

За прошедшую неделю случаев гибели или травмирования людей на пожарах не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 19 зданий, 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 58 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 29 зданий, 3 единицы автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 3 млн. 549 тыс. 700 грн.

Случаев выявления и обезвреживания боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области не зарегистрировано.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.