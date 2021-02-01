В Сумах будут проверять санитарное и техническое состояние маршруток

Во время аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко намекнул начальнику отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергея Яковенко о необходимости усиленного контроля за соблюдением санитарно-технического состояния автотранспортных средств, дезинфекции салонов и работы GPS-приборов. В частности, возобновить работу последних перевозчикам необходимо до 15 февраля.
Как отметил Сергей Яковенко, проверки частного общественного транспорта стартуют сегодня.
Специалисты отдела будут осуществлять ежедневный контроль за соблюдением графиков движения, технических, санитарных и противоэпидемических норм, в частности проверять уборку салонов автомобилей, проведение дезинфекции и обязательное ношение водителями и пассажирами индивидуальных средств защиты - масок или респираторов.
О результатах проверок начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг еженедельно лично докладывать мэру.