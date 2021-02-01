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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 54 новых случая коронавируса: подробности

По состоянию на 8 февраля в Сумской области 46512 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 54 человек (Конотоп – 14, Конотопский район - 2, Кролевецкий район - 4, Лебедин - 8, Лебединский район - 3, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 2, Ромны - 1, Сумы - 12, Сумской район - 5, Тростянецкий район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 630 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 43811 человек, из них за минувшие сутки - 60 (Белопольский район - 5, Краснопольский район - 1, Сумы - 41, Сумской район - 13).

Общество
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