Сколько сумчан стационарно лечатся от коронавируса? Статистику сообщила сегодня, 8 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в горбольнице № 5 – лечатся 52 человека, 25 из них на кислородной поддержке, 3 в отделении интенсивной терапии, из них 1 подключен к аппарату ИВЛ.

В 4-й больнице 19 пациентов, 14 – получают кислород свободным потоком.

В детской больнице 26 пациентов, 4 в отделении интенсивной терапии.

В городских больницах свободно 134 койки, все с кислородом, в детской больнице 89 коек, 62 с кислородом.

Также сумчане лечатся в областных медучреждениях: в областном инфекционном центре 38 сумчан, 35 на кислородной поддержке, 3 в интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.

В госпитале для ветеранов – 23 пациента из Сум, 16 получают кислород свободным потоком.