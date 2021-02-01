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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:28376

Сумской врач предостерег от катания на тюбингах

Директор Сумской областной детской больницы Игорь Змысля на своей странице в Фейсбуке рассказал о случае травмирования девочки, которая каталась на тюбинге.

«Сезон тюбинга в Сумах в разгаре! Погода способствует. Сотни детей и взрослых ищут горки и крутые спуски и наслаждаются зимним экстримом на так называемых «ватрушках», «бубликах» и «ледянках». Для детей - это настоящий хит, который отправил в небытие традиционные санки.

Недавно в нашу больницу попала маленькая пациентка с тяжелой травмой головы. Получила она его именно из-за катание на тюбинге, который отец привязал к своей машине. Ребенка привезли к нам в тяжелом состоянии, и врачи приложили много усилий для ее выздоровления. Нам это удалось, а девочке повезло, что ее вовремя доставили в больницу.

Прямо с горок почти ежедневно в травматологию привозят детей с переломами и ушибами конечностей.

Тюбинг разгоняется до 100 км в час - при этом может еще и закручиваться вокруг своей оси. По сути - это катание на автомобиле без тормозов. А если еще и привязать его к машине? Или несколько «ватрушек» друг к другу «паровозиком»? В результате - перелом позвоночника, рук и ног, тяжелые травмы головы. Чем больше скорость, тем больше шансов получить травму, которая может испортить ребенку всю жизнь.

Проблема и в том, что тюбинг на крутых спусках часто подпрыгивает. В такие моменты управлять телом могут не все и, соответственно, успешно приземлиться на землю очень трудно. Бывает и так, что на пути случится преграда - дерево или столб - в таком случае даже при скорости 40 км в час могут быть травмы несовместимые с жизнью.

Привязывать тюбинг к машине как врач я бы полностью запретил. Это очень опасно! И вообще кататься на тюбинге разрешено только на специально подготовленной для этого ровной поверхности. В таких местах ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть инструктор и человек, который при необходимости может квалифицированно оказать первую медицинскую помощь.

Я много лет проработал в травмпункте и со своего опыта скажу, что зима и гололед вызывают наибольшее количество травм и несчастных случаев. Зачем испытывать судьбу????

Берегите себя и своих детей! Многое зависит от нас самих...», - написал врач.

Общество
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