Сумские волейболисты проиграли «Днепру» Сегодня, 7 февраля, завершается 5-й тур чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге.

В Бахмуте местный ВК «ШВСМ-СумДУ» играл против ВК «Днепр». К сожалению, игра завершилась «сухой» победой днепрян 3:0 (25-18, 26-24, 25-19).

После 5 туров у сумчан всего 1 победа и 8 поражений и предпоследнее место в турнирной таблице.