Сумские хоккеисты завершили чемпионат пятыми 5-7 февраля в Житомире проходил финальный тур чемпионата Украины по индорхоккею среди мужских команд в Суперлиге.

Сумское «Динамо» стартовало с поражения от многократного чемпиона винницкой команды «ОКС-ШВСМ-ЦОП» со счетом 3:14. Во втором матче сумчане уступили ОШВСМ-ХК «Феникс» из Житомирской области со счетом 5:15.

В субботу наши хоккеисты уступили винницкой «ШВСМ-Олимпии» 3:8 и обыграли ХК «Винница» 8:7.

В последнем матче тура «Динамо» уступило «Политехнику» из Коростеня 7:17.

По итогам двух туров сумчане заняли пятое место. Чемпионом снова стал «ОКС-ШВСМ-ЦОП», «серебро» у «ШВСМ-Олимпии», «бронза» - у «Политехника».