На Сумщине, ликвидируя возгорание гаража, удалось спасти жилой дом и автомобиль (видео) 6 февраля в 8:31 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о возгорании гаража по ул. Монастырская в г. Ромны.

На место происшествия выезжал дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, в гараже оставили без присмотра заряжать автомобильную аккумуляторную батарею. О происшествии сообщили соседи. На момент прибытия пожарных горело перекрытие на площади до 1 кв. м, электрооборудование, а также стены на площади до 2кв. м. Спасатели немедленно вытащили на улицу автомобиль, находившийся в горящем гараже.

В 8:45 пожар был локализован, пожарные не позволили огню перекинуться на жилой дом, автомобиль и еще 2 гаража. В 8:52 пожар был ликвидирован.

Допустимая причина - короткое замыкание электросети.

Всего на месте происшествия работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.