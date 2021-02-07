На Сумщине 46458 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 7 февраля в Сумской области 46458 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 134 человек (Белопольский р-н - 3, Бурынский р-н - 6, Великописаревский р-н - 4, Глухов - 2, Глуховский р-н - 1, Краснопольский р-н - 1, Лебедин - 1, Лебединский р-н - 1, Ахтырка - 18, Ахтырский р-н - 1, Ромны - 9, Роменский р-н - 3, Сумы - 67, Сумской р-н - 2, Шостка - 14 Шосткинский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 630 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 1 человек (Краснопольский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 43751 человек, из них за минувшие сутки - 97 (Белопольский р-н - 2, Глухов - 1, Глуховский р-н - 1, Лебедин - 10 Лебединский р-н - 1, Липоводолинский р-н - 3, Ромны - 5, Роменский р-н - 1, Сумы - 52, Сумской р-н - 4, Шосткинский р-н - 17).