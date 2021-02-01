На Сумщине 134 новых случая коронавируса

За субботу добавилось 134 случая. Выздоровело 97 человек, - всего 43751. Умер один пациент, - всего 630. Лечатся 2077.
В Украине 3370 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 188 детей и 96 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 1869 человек; летальных исходов - 81; выздоровели - 2297 человек; осуществлено тестирований за сутки - 19 500 (в том числе методом ПЦР - 15690, методом ИФА - 3810).
За все время пандемии в Украине заболело - 1244849 человек; выздоровели - 1073046 человек; летальных исходов - 23 597; проведения ПЦР-тестов - 6391722.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в г. Киев (197).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 197 случаев;
- Винницкая область - 184 случая;
- Волынская область - 48 случаев;
- Днепропетровская область - 198 случаев;
- Донецкая область - 188 случаев;
- Житомирская область - 137 случаев;
- Закарпатская область - 169 случаев;
- Запорожская область - 86 случаев;
- Ивано-Франковская область - 454 случая;
- Киевская область - 176 случаев;
- Кировоградская область - 6 случаев;
- Луганская область - 33 случая;
- Львовская область - 202 случая;
- Николаевская область - 118 случаев;
- Одесская область - 212 случаев;
- Полтавская область - 37 случаев;
- Ривненская область - 73 случая;
- Сумская область - 134 случая;
- Тернопольская область - 117 случаев;
- Харьковская область - 164 случая;
- Херсонская область - 50 случаев;
- Хмельницкая область - 97 случаев;
- Черкасская область - 20 случаев;
- Черновицкая область - 185 случаев;
- Черниговская область - 85 случаев.