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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 134 новых случая коронавируса

На утро 7 февраля в Сумской области подтверждено 46458 случаев заболевания COVID-19.

За субботу добавилось 134 случая. Выздоровело 97 человек, - всего 43751. Умер один пациент, - всего 630. Лечатся 2077.

В Украине 3370 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 188 детей и 96 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1869 человек; летальных исходов - 81; выздоровели - 2297 человек; осуществлено тестирований за сутки - 19 500 (в том числе методом ПЦР - 15690, методом ИФА - 3810).

За все время пандемии в Украине заболело - 1244849 человек; выздоровели - 1073046 человек; летальных исходов - 23 597; проведения ПЦР-тестов - 6391722.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в г. Киев (197).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 197 случаев;

- Винницкая область - 184 случая;

- Волынская область - 48 случаев;

- Днепропетровская область - 198 случаев;

- Донецкая область - 188 случаев;

- Житомирская область - 137 случаев;

- Закарпатская область - 169 случаев;

- Запорожская область - 86 случаев;

- Ивано-Франковская область - 454 случая;

- Киевская область - 176 случаев;

- Кировоградская область - 6 случаев;

- Луганская область - 33 случая;

- Львовская область - 202 случая;

- Николаевская область - 118 случаев;

- Одесская область - 212 случаев;

- Полтавская область - 37 случаев;

- Ривненская область - 73 случая;

- Сумская область - 134 случая;

- Тернопольская область - 117 случаев;

- Харьковская область - 164 случая;

- Херсонская область - 50 случаев;

- Хмельницкая область - 97 случаев;

- Черкасская область - 20 случаев;

- Черновицкая область - 185 случаев;

- Черниговская область - 85 случаев.

Общество
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