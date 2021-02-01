Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Беларуси Сегодня, 6 февраля, завершился чемпионат Беларуси по индорхоккею.

Чемпионом стала команда ХК «Минск-1», ха которую играют две воспитанницы сумского хоккея Евгения Керноз и Ольга Куровская. «Минчанки» в финале в серии до двух победы переиграли 2:1 гродненский «Ритм», за который играет еще одна сумчанка Ольга Гончаренко.

Все три встречи завершились вничью в основное время, но дважды по буллитам были сильнее минчанки: 6:6 (3-2), 3:3 (2-3), 2:2 (2-1).

Все трое наших забивали в финальной серии: Керноз и Куровская – по разу, Гончаренко – оформила хет-трик в первом матче.