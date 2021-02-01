Сумские гандболисты вылетели из Кубка Украины Сегодня, 6 февраля, прошел повторный поединок между запорожским «Мотором-Политехникой» и сумским «RGM Group - СумДУ».

По договоренности обе встречи 1/8 финала прошли в Запорожье. После вчерашнего поражения 25:34 сегодня сумчане также уступили представителю Суперлиги – 25:32.

За наших забивали: Александр Колесников – 7, Андрей Ярошенко – 5, Ростислав Рогович – 4, Михаил Холодяков – 3, Виталий Олицкий, Иван Чеботар, Кирилл Чехранов, Ярослав Иванисов, Кирилл Бойко и Александр Герус – по 1.

Таким образом сумские гандболисты выбыли из дальнейшей борьбы, как и лебединская «Єдність», которая после поражения дома 22:37 на ответный поединок против «СКА-Львов» не поехала.