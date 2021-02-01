На Сумщине ожидается осложнение погодных условий В связи с выходом активного циклона с юго-запада, днем 8 февраля и в течение суток 9 февраля на Сумщине ожидаются сложные погодные условия.

8 февраля: ночью небольшой снег, днем снег, местами значений снег, местами: метель, на дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -18 ..- 23 °С, днем -7 ..- 12 °С. 9 февраля: значительный снег, метель, местами: снежные заносы, на дорогах гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, порывы 15-20 м / с. Температура ночью -8 ..- 13, днем -5 ..- 10 °С. Такие погодные условия могут привести местами к перебоям с энергоснабжением, затруднять движение автотранспорта на отдельных участках дорог, сообщает Сумской областной гидрометцентр.