Сумские копы задержали наркомана с чужим удостоверением участника АТО

Патрулируя улицу Шишкаревскую, инспекторы заметили подозрительного гражданина. После остановки мужчина заметно занервничал. Проверив личность 51-летнего сумчанина, патрульные выяснили, что он неоднократно имел проблемы с законом в сфере оборота наркотических веществ. Проведя ему поверхностную проверку, стражи порядка обнаружили у него зип-пакет с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое, и устройство для его применения.
Также гражданин предоставил заверенную копию удостоверения участника боевых действий на имя совсем другого мужчины. Откуда оно у него, он не мог четко объяснить и путался в объяснениях.
Патрульные установили контактные данные и позвонили гражданину, которому и принадлежит документ. Он пояснил, что в сентябре прошлого года неизвестные похитили его барсетку вместе с документами.
Стражи порядка вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.