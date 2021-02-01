Сумские копы задержали наркомана с чужим удостоверением участника АТО Патрульные обнаружили у мужчины вещество, похожее на наркотическое, устройство для его применения, а также документ совсем другого гражданина.

Патрулируя улицу Шишкаревскую, инспекторы заметили подозрительного гражданина. После остановки мужчина заметно занервничал. Проверив личность 51-летнего сумчанина, патрульные выяснили, что он неоднократно имел проблемы с законом в сфере оборота наркотических веществ. Проведя ему поверхностную проверку, стражи порядка обнаружили у него зип-пакет с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое, и устройство для его применения.

Также гражданин предоставил заверенную копию удостоверения участника боевых действий на имя совсем другого мужчины. Откуда оно у него, он не мог четко объяснить и путался в объяснениях.

Патрульные установили контактные данные и позвонили гражданину, которому и принадлежит документ. Он пояснил, что в сентябре прошлого года неизвестные похитили его барсетку вместе с документами.

Стражи порядка вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.