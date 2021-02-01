У Сумах хочуть відновити пам'ятник Шевченку 1926 року У 1926 році в Сумах на тодішній центральній вулиці, яка з 1920 року носила ім’я Тараса Шевченка був встановлений і пам’ятник Кобзареві роботи уродженця Роменщини скульптора Івана Кавалерідзе.

Створений він був з бетону в стилі конструктивізму й багато в чому повторював пам’ятник, що був споруджений цим митцем роком раніше у Полтаві. Після смерті Сталіна цей пам’ятник був тодішньою владою знесений, а на його місці в 1957 році встановлений новий монумент Кобзарю за проектом скульптора Якова Красножона.

У зв’язку з великою культурною цінністю пам’ятник Т. Шевченку роботи Кавалерідзе підлягає відновленню. Проект реконструкції вже створений відомим сумським скульптором Олегом Прокопчуком.

В даний період проводяться організаційні заходи з приводу відновлення та встановлення цього монументу в Сумах, пише Сумський історичний портал.