Поліцейські Шостки розшукують безвісти зниклого Сергія Бурноса Чоловік ще 14 січня пішов з дому в Шостці і з того часу його місцеперебування невідоме. Поліцейські ведуть пошуки 32-річного уродженця Ямпільщини і звертаються за допомогою до громадян.



Був одягнений в чорну куртку та сині штани. На голові мав чорну шапку, взутий в чорні черевики.

На розшук безвісти зниклого зорієнтований особовий склад поліції Шосткинського районного управління. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою чоловіка розіслане у всі відділи та відділення поліції Сумщини.

Правоохоронці закликають всіх громадян не бути байдужими, і якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе у розшуку Сергія Бурноса, повідомте про це до Шосткинського районного управління поліції за адресою: м. Шостка, вул. Свободи, 67, або за телефонами: На вигляд Сергію 30-35 років, зростом 185 см, худорлявої статури. Має коротке русяве волосся та світлі очі.Був одягнений в чорну куртку та сині штани. На голові мав чорну шапку, взутий в чорні черевики.На розшук безвісти зниклого зорієнтований особовий склад поліції Шосткинського районного управління. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою чоловіка розіслане у всі відділи та відділення поліції Сумщини.Правоохоронці закликають всіх громадян не бути байдужими, і якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе у розшуку Сергія Бурноса, повідомте про це до Шосткинського районного управління поліції за адресою: м. Шостка, вул. Свободи, 67, або за телефонами: 050-327-91-48 (чергова частина), або на цілодобову лінію служби «102». Відділ комунікації поліції Сумської області