Поліцейські Шостки розшукують безвісти зниклого Сергія Бурноса

На вигляд Сергію 30-35 років, зростом 185 см, худорлявої статури. Має коротке русяве волосся та світлі очі.
Був одягнений в чорну куртку та сині штани. На голові мав чорну шапку, взутий в чорні черевики.
На розшук безвісти зниклого зорієнтований особовий склад поліції Шосткинського районного управління. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою чоловіка розіслане у всі відділи та відділення поліції Сумщини.
Правоохоронці закликають всіх громадян не бути байдужими, і якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе у розшуку Сергія Бурноса, повідомте про це до Шосткинського районного управління поліції за адресою: м. Шостка, вул. Свободи, 67, або за телефонами: 050-327-91-48
(чергова частина), або на цілодобову лінію служби «102».
Відділ комунікації поліції Сумської області