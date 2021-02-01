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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:01216

Поліцейські Шостки розшукують безвісти зниклого Сергія Бурноса

Чоловік ще 14 січня пішов з дому в Шостці і з того часу його місцеперебування невідоме. Поліцейські ведуть пошуки 32-річного уродженця Ямпільщини і звертаються за допомогою до громадян.

 
На вигляд Сергію 30-35 років, зростом 185 см, худорлявої статури. Має коротке русяве волосся та світлі очі.
Був одягнений в чорну куртку та сині штани. На голові мав чорну шапку, взутий в чорні черевики.
На розшук безвісти зниклого зорієнтований особовий склад поліції Шосткинського районного управління. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою чоловіка розіслане у всі відділи та відділення поліції Сумщини.
Правоохоронці закликають всіх громадян не бути байдужими, і якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе у розшуку Сергія Бурноса, повідомте про це до Шосткинського районного управління поліції за адресою: м. Шостка, вул. Свободи, 67, або за телефонами: 050-327-91-48 (чергова частина), або на цілодобову лінію служби «102».

Відділ комунікації поліції Сумської області

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