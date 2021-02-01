Сумские футзалисты пробились в ¼ финала Кубка Украины

После домашнего поражения две недели назад со счетом 2:3 сумчанам нужна была только победы с более крупным счетом или с большим числом забитых мячей. И они добились этого, выиграв 5:4. При этом пятый, победный гол на последней секунде матча забил Дмитрий Игумнов.
Также сегодня отличились Зеленкевич, Гуреев, Кефа и Ессаргини.
«ELDORADO» - АФФК «Сумы» 4:5
Голы: Шундрик, 6, 35, Шамотий, 10, Медвидь, 11 - Зеленкевич, 1, Гуреев, 8, Кефа, 16 Ессаргини, 27 Игумнов, 40.
На 40-й минуте Игумнов не реализовал дабл-пенальти (вратарь)