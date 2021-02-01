На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео) 5 февраля в 14:47 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Сытниковская в с. Сытники на Лебединщинне.

Пожар обнаружил хозяин, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади в 1 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома.

В 15:42 возгорание локализовали, а в 16:27 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

По предварительным данным, допустимая причина пожара - недостаток конструкции, нарушение монтажа нагревательных печей и дымохода, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.