На Сумщине спасатели освободили из снежного заноса автомобиль (видео) 5 февраля в 13:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что вблизи с. Михайловка на Бурынщине, проезжая поле в снежный занос попал автомобиль, в котором находились водитель и пассажир.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 23-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на вызов, спасатели с помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости освободили автомобиль из снежного заноса и с помощью буксировочного троса доставили транспортное средство к безопасному участку пути.

Всего к спасательной операции были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.