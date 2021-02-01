На Сумщине спасатели освободили из снежного заноса автомобиль (видео)

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 23-й Государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на вызов, спасатели с помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости освободили автомобиль из снежного заноса и с помощью буксировочного троса доставили транспортное средство к безопасному участку пути.
Всего к спасательной операции были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.