В Сумах Дворец детей и юношества хотят достраивать за счет госбюджета Управление образования Сумского горсовета обратилось на планово-бюджетную депутатскую комиссию и в департамент финансов с просьбой выделить из бюджета громады средства на проектно-сметную документацию по достройке здания Дворца для детей и юношества (ДДЮ).

Как известно, это одно из самых крупных и старейших заведений внешкольного образования в Сумах, где есть множество разнообразных секций и кружков, проводятся массовые мероприятия и конкурсы, городские праздники и фестивали. По данным профильного управления, на сегодня в ДДЮ занимаются более 4500 детей и ученической молодежи.

Однако часть здания ДДЮ, которое, как известно, расположено в самом живописном месте исторической части Сум, находится в плачевном состоянии и фактически разрушается прямо на глазах у всего города.

Речь идет о недостроенном большом актовом зале на 500 зрительских мест, который предназначен для проведения масштабных мероприятий с привлечением большого количества участников и гостей. Его начинали строить в 1991 году, но успели сделать только кирпичную кладку и подвести коммуникации, и в том же году строительство законсервировали. За прошедшие с тех пор почти 30 лет разрушилась бетонная стяжка смотрового балкона, из-за затекания воды рушится кирпичная кладка и внешняя отделка стен, в коридорах отслаивается штукатурка и портится электропроводка.

По данным управления образования, на одно только изготовление проектно-сметной документации сегодня нужно 600 тыс. грн. Они просят выделить эти деньги из бюджета громады, чтобы определиться с предстоящим объемом работ и их стоимостью. А наличие документации даст возможность подать проект по достройке сооружения на финансирование за счет госбюджета, пишет Ваш шанс.