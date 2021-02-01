У Шостці ювенальні поліцейські розшукали підлітків, які втекли з родин

Правоохоронці одразу розпочали пошуки неповнолітнього: встановили його коло друзів, місця, де він найчастіше проводив час. Крім того, були задіяні технології з пошуку через мобільний телефон.Знайшли підлітка ювенальні поліцейські на одній з вулиць міста, де він гуляв зі своїм товаришем. Хлопчина пояснив свій вчинок тим, що мати не дозволяла йому проводити час на вулиці ввечері, а тому і не брав від неї слухавку телефону, бо знав – почне сваритися.Інший випадок стався вчора ввечері. За допомогою до правоохоронців звернулась мати 12-річної дівчини. За словами жінки, її донька не повернулась додому після школи.На розшук неповнолітньої, яка не вперше втікає з дому, був орієнтований особовий склад Шосткинського районного управління поліції. ЇЇ прикмети були розіслані у всі відділи та відділення поліції області.Крім того, в пошуках дівчини ювенальні поліцейські перевірили вокзали, медичні заклади, торговельні точки міста. В одній із крамниць її й знайшли.За словами біглянки, батьки її постійно сварять за провини, а тому і бажання йти додому у неї не має.З обома родинами правоохоронці провели профілактичні бесіди щодо наслідків таких вчинків дітей. І якщо перша сім’я попаде під пильний нагляд ювенальних поліцейських з метою профілактики, то в другому випадку - вирішується питання про поміщення дівчинки до обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, який розташований у Шостці.Поліцейські знову звертаються до батьків неповнолітніх дітей з проханням приділяти більше уваги своїм нащадкам - налагоджуйте з ними дружні, довірливі стосунки. Цікавтесь їх захопленнями, друзями та тим як вони проводять свій вільний час поза родиною.

Відділ комунікації поліції Сумської області