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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:04358

У Шостці ювенальні поліцейські розшукали підлітків, які втекли з родин

В обох випадках правоохоронцям знадобилась менше години аби розшукати та повернути додому неповнолітніх втікачів.
На початку тижня ввечері до поліції Шостки звернулась мати 13-річного хлопця. Жінка розповіла, що повернувшись додому вона не знайшла свого сина, а на її дзвінки на «мобільний» він не відповідає. 
Правоохоронці одразу розпочали пошуки неповнолітнього: встановили його коло друзів, місця, де він найчастіше проводив час. Крім того, були задіяні технології з пошуку через мобільний телефон.
Знайшли підлітка ювенальні поліцейські на одній з вулиць міста, де він гуляв зі своїм товаришем. Хлопчина пояснив свій вчинок тим, що мати не дозволяла йому проводити час на вулиці ввечері, а тому і не брав від неї слухавку телефону, бо знав – почне сваритися.
Інший випадок стався вчора ввечері. За допомогою до правоохоронців звернулась мати 12-річної дівчини. За словами жінки, її донька не повернулась додому після школи.
На розшук неповнолітньої, яка не вперше втікає з дому, був орієнтований особовий склад Шосткинського районного управління поліції. ЇЇ прикмети були розіслані у всі відділи та відділення поліції області.
Крім того, в пошуках дівчини ювенальні поліцейські перевірили вокзали, медичні заклади, торговельні точки міста. В одній із крамниць її й знайшли.
За словами біглянки, батьки її постійно сварять за провини, а тому і бажання йти додому у неї не має.
З обома родинами правоохоронці провели профілактичні бесіди щодо наслідків таких вчинків дітей. І якщо перша сім’я попаде під пильний нагляд ювенальних поліцейських з метою профілактики, то в другому випадку - вирішується питання про поміщення дівчинки до обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, який розташований у Шостці.
Поліцейські знову звертаються до батьків неповнолітніх дітей з проханням приділяти більше уваги своїм нащадкам - налагоджуйте з ними дружні, довірливі стосунки. Цікавтесь їх захопленнями, друзями та тим як вони проводять свій вільний час поза родиною.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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