На Сумщині поліція викрила трьох грабіжників Зловмисники викрали продукти харчування з магазинів.

До поліції Шостки звернувся охоронець одного з продуктових магазинів міста. Він повідомив, що в приміщенні магазину помітив чоловіка, який декілька днів назад викрав звідти продукти харчування, на суму близько 200 гривень. На місце події негайно виїхали працівники поліції та виявили зловмисника, якого в подальшому було доставлено до управління поліції для з’ясування всіх обставин цієї події.

Ним виявився 41-річний місцевий мешканець, який лише кілька місяців назад звільнився з місць позбавлення волі. Чоловік пояснив правоохоронцям, що був голодний, тож награбоване з’їв.

А в Путивлі про злочин до поліції повідомила продавчиня одного із місцевих магазинів. Вона розповіла, що двоє чоловіків, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, викрали із магазину продукти харчування.

Поліцейські оперативно розшукали зловмисників. Ними виявились місцеві жителі. Викрадене правоохоронці вилучили.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». І тепер за скоєне чоловіки понесуть кримінальну відповідальність. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області